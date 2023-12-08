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Виллиан Роша сфотографировался с дельфином

Виллиан Роша сфотографировался с дельфином
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша посетил дельфинарий, где сделал фотографию с одним из местных обитателей. Фотография опубликована в соцсетях армейской команды.

«Мы не могли не сделать такое чудесное милое фото», — подписана фотография.

В нынешнем сезоне 28-летний Роша принял участие в 21 матче во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Вместе с московской командой бразильский футболист выиграл Фонбет Кубок России в сезоне-2022/2023. Его нынешнее соглашение с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года.

Отметим, что Роша играет за ЦСКА с 2022 года. Ранее он выступал также в Португалии и Бразилии, являясь воспитанником академии местного «Фламенго».

В 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч состоится 10 декабря.

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