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Тренер «Лейпцига»: в матче с нами «Боруссия» будет разозлена, поэтому нужно быть начеку

Тренер «Лейпцига»: в матче с нами «Боруссия» будет разозлена, поэтому нужно быть начеку
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился мнением о грядущем матче Бундеслиги, в котором его подопечные сыграют с дортмундской «Боруссией» (9 декабря).

«Из-за кубкового вылета «Боруссия» будет разозлена, а также не будет хотеть больше мириться с негативом в прессе (6 декабря «Боруссия» в 1/8 Кубка Германии проиграла «Штутгарту» со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому можно ожидать открытого футбола с первых минут. Мы должны быть начеку в матче с ними, так как их достоинства неоспоримы», — приводит слова Розе официальный аккаунт «Лейпцига» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, матч «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг» пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

После 13 туров Бундеслиги «Лейпциг» набрал 26 очков и занимает четвёртое место в чемпионате. «Боруссия» заработала 25 очков и расположилась на пятой строчке.

Турнирная таблица чемпионата Германии
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