Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 14-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 8 декабря, матчем между «Хоффенхаймом» и «Бохумом» стартует 14-й тур немецкой Бундеслиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

8 декабря, пятница:

22:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бохум».

9 декабря, суббота:

17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах);

17:30 мск. «Айнтрахт» — «Бавария»;

17:30 мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»;

17:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург»;

17:30 мск. «Хайденхайм» — «Дармштадт 98»;

20:30 мск. «Боруссия» (Дортмунд) — «РБ Лейпциг».

10 декабря, воскресенье:

17:30 мск. «Штутгарт» — «Байер»;

19:30 мск. «Кёльн» — «Майнц».

В данный момент леверкузенский «Байер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу, набрав 35 очков в 13 матчах. Мюнхенская «Бавария» находится на второй позиции с 32 очками после 12 игр. «Штутгарт» располагается на третьей строчке. У них 30 очков в 13 встречах.