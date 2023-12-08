Тренер «Локо» Лёвин: победа над «Зенитом» в прошлом, сейчас все мысли о матче с «Уралом»

Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин рассказал о подготовке железнодорожников к матчу 18‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Решение о проведении матча на руководителях и организаторах матча. По регламенту достойная температура, будем играть.

Какие были нюансы при подготовке к такому матчу? Погода никак не отразилась на подготовке. У нас хорошо готово поле, у «Локомотива» лучшая служба в стране по полям. Подготовка проходила в плановом режиме.

Как найти эмоции после яркой победы над «Зенитом»? Думаю, что такие эмоции для всех имеют положительную роль. Эта победа уже в прошлом, сейчас все мысли о матче с «Уралом», — сказал Лёвин в эфире «Матч ТВ».