«Мне так жаль». Гвардиола — о небольшом количестве игрового времени у Филлипса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил сожаление в связи с тем, что опорный полузащитник «горожан» Калвин Филлипс получает немного игрового времени.

«Мне так жаль. Я не знаю, что будет с Калвином Филлипсом. У него прекрасный характер, мне очень жаль, что я не выбирал его. Но я представляю свою команду и определяю её лучший состав», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, в нынешнем сезоне Филлипс принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он в общей сложности отыграл 216 минут.

Английский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году. За этот период Филлипс сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года.