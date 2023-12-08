«Гена Букин» нанёс стартовый удар в матче «Локомотив» — «Урал»

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В эти минуты проходит встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Перед началом матча актёр Виктор Логинов, играющий роль Гены Букина, нанёс символический удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, матч проводится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гена Букин является одним из главных героев российского сериала «Счастливы вместе», который выходил на телеканале ТНТ с 2006 по 2013 год. 18 декабря 2023 года выйдет первая серия перезагрузки этого сериала под названием «Букины».