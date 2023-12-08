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В «Динамо» рассказали, что Андрей Аршавин будет стажироваться в клубе

В «Динамо» рассказали, что Андрей Аршавин будет стажироваться в клубе
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что бывший футболист Андрей Аршавин во второй раз приедет на стажировку в московский клуб.

«Аршавин говорил, что его не впечатлила стажировка в «Динамо»? Я не спрашивал его, почему он тогда второй раз приедет к нам, но можно предугадать его ответ. Если людям что-то не нравится, они второй раз в это место не возвращаются.

Боимся ли, что Аршавин шпионит, пытается подглядеть секреты? Только если рецепт спагетти, которые готовит наш повар в столовой. Но мы Аршавину его не скажем», — приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, с января 2022 года 42-летний Андрей Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

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