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«Ждём с распростёртыми объятиями». Гвардиола — о восстановлении Де Брёйне после травмы

«Ждём с распростёртыми объятиями». Гвардиола — о восстановлении Де Брёйне после травмы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне, восстанавливающегося после тяжёлой травмы.

«Де Брёйне начал бегать по полю, но ещё ни разу не тренировался с нами. Кевин вернётся, как только он будет готов, мы не торопим его, но, когда он вернётся, мы встретим его с распростёртыми объятиями», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Де Брёйне получил травму подколенного сухожилия в начале нынешнего сезона. Изначально сообщалось, что футболист может пропустить три-четыре месяца. Однако бельгиец попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира по футболу, который пройдёт с 12 по 22 декабря текущего года в Джидде (Саудовская Аравия).

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