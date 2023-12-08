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ЭСК признала ошибочным решение Кукуяна об удалении Карраскаля в игре с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала ошибочным решение главного арбитра матча Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» (1:0) Павла Кукуяна о вынесении второго предупреждения и, как следствие, удалении футболиста бело-голубых Хорхе Карраскаля.

«В действиях Хорхе Карраскаля («Динамо»), вступившего в единоборство за мяч с Вильсоном Изидором («Зенит») не было безрассудства:

– Скорость движения футболиста «Динамо» была средней;

– Игрок сыграл в мяч, не совершая контакта с соперником.

Комиссия единогласно считает, что у судьи не было очевидных оснований для вынесения предупреждения Карраскалю и ему не следовало прибегать к вынесению дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде», — сказано на официально сайте РФС.

Напомним, «Динамо» играло с «Зенитом» в матче 1/4 Пути РПЛ. Ответная встреча между командами состоится 12 марта 2024 года. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.