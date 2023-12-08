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ЭСК поддержала решение судьи вынести предупреждение Пиняеву в матче с «Зенитом»

ЭСК поддержала решение судьи вынести предупреждение Пиняеву в матче с «Зенитом»
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В среду, 6 декабря, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором был рассмотрен эпизод в матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (3:1). Петербуржцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в моменте с неудалением игрока «Локомотива» Сергея Пиняева на 63-й минуте матча.

«Судья правильно не удалил с поля Сергея Пиняева («Локомотив») на 63-й минуте матча.

Сергей Пиняев, вступив в единоборство с Клаудиньо («Зенит») в опасной манере и имея минимальные шансы сыграть в мяч, допустил контакт стопой в область колена соперника, не используя при этом открытых шипов.

Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», — приводится текст решения ЭСК на официальном сайте РФС.

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