Чуперка: после «Астаны» агенты обещали хорошие варианты, и я повёлся на слова

Полузащитник краснодарской «Кубани» Валерий Чуперка рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в казахстанской «Астане».

«Почему вернулся в Россию после «Астаны»? Во-первых, потому что есть российские документы. Во-вторых, мне очень многое пообещали, когда был в «Астане». Обещали, что найдут команды, которые играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Я ушёл из «Астаны» с уверенностью, что пойду на повышение в хороший клуб, потому что очень много откуда звонили, писали, выходили на меня. В Казахстане я проводил неплохой сезон, и вот так получилось в итоге.

Я не был привязан к какому-то одному агенту, не подписывал контракт. Многие приходили, писали. Несколько агентов обещали хорошие варианты, и я повёлся на слова. К тому же был период, когда трансферное окно везде закрывалось и не вариант был оставаться в «Астане», потому что у них начался чемпионат. Команды везде были укомплектованы. «Кубань» пошла мне навстречу, у нас с клубом хорошие отношения. Помогли мне в тяжёлый момент, и я, надеюсь, помог им.

Кто обещал хорошие варианты? Это были иностранцы, я уже их и не вспомню. Это было почти два года назад», — приводит слова Чуперки «РБ Спорт».

Футболист выступал за «Астану» в период с февраля 2021 года по январь 2022 года. За клуб из Казахстана Валерий Чуперка провёл 34 матча, в которых отметился четырьмя голами.