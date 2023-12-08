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Тренер «Челси» Почеттино: мы бросим вызов лучшим командам АПЛ, но не сейчас

Тренер «Челси» Почеттино: мы бросим вызов лучшим командам АПЛ, но не сейчас
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, должна ли его команда занимать более высокие позиции в чемпионате Англии, чем она занимает на текущий момент.

«Конечно же, мы должны занимать более хорошее положение. Когда мы согласились тренировать «Челси», то знали, что это будет тяжело. Мы собираемся бросить вызов четвёрке лучших команд чемпионата, но, может быть, не сейчас, а в будущем. Когда конкретно? Надеюсь, как можно скорее», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, Почеттино возглавил лондонский клуб перед началом текущего сезона. После 15 игр в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 19 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем матче АПЛ «синие» сыграют с «Эвертоном». Игра состоится 10 декабря в 17:00 мск.

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