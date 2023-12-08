«Урал» продлил серию без побед на выезде до девяти матчей, из них восемь — поражения

Завершился матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Урал» не выиграл в девятом выездном матче подряд во всех турнирах.

Последнюю победу на выезде команда одержала в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0). Встреча состоялась 19 августа. После этого только с «Ростовом» «Урал» сыграл вничью (2:2), а остальные восемь матчей проиграл.

В составе «Локомотива» отличились защитники Евгений Морозов и Наир Тикнизян на 18-й и 90+2-й минутах соответственно.