Игрок «Монако» Александр Головин включён в заявку на матч Лиги 1 с «Ренном»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин указан в заявке на грядущий матч монегасков во французской Лиге 1 с «Ренном», который состоится завтра, 9 декабря.

Фото: Официальный сайт ФК «Монако»

Игра 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ренном» начнётся в 19:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Главным арбитром встречи будет Клеман Тюрпен, а помогать ему будут Николя Дано и Филипп Жанн.

После 14 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» набрал 27 очков и на текущий момент занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр в чемпионате Франции «Ренн» заработал 15 очков и расположился на 12-й строчке.

При этом российский футболист пропустит 16-й тур чемпионата Франции из-за перебора жёлтых карточек. Однако в связи с тем, что данная санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, Головин сможет сыграть с «Ренном».