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Защитник «Локо» Фассон: мы должны играть вне зависимости от температуры за бортом

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о погодных условиях в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Мы же профессиональная команда — должны играть вне зависимости от температуры за бортом. Надо выходить на поле и биться ради победы и трёх очков.

Безусловно, сегодня была не самая комфортная погода. Тем не менее большое спасибо всем тем, кто сегодня пришёл. Большое спасибо болельщикам», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (35).