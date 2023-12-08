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Защитник «Локо» Фассон: мы должны играть вне зависимости от температуры за бортом

Защитник «Локо» Фассон: мы должны играть вне зависимости от температуры за бортом
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о погодных условиях в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Мы же профессиональная команда — должны играть вне зависимости от температуры за бортом. Надо выходить на поле и биться ради победы и трёх очков.

Безусловно, сегодня была не самая комфортная погода. Тем не менее большое спасибо всем тем, кто сегодня пришёл. Большое спасибо болельщикам», — передаёт слова Фассона корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Морозов – 18'     2:0 Тикнизян – 90+5'    
Таблица РПЛ-2023/24

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (35).

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