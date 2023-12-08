Максим Глушенков: мне и «Локомотиву» нужно ещё добавлять

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался о матче 18‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Ощущения от игры только положительные, потому что мы выиграли. Было очень непросто привыкнуть к такому морозу, но через минут 15 разбегались, и стало привычнее. В первые 15 минут было тяжело дышать, потом уже стало лучше, а во втором тайме — намного лучше.

Голевая передача на Морозова? Была задача разыгрывать угловые с игроком, который подходит. Убрал мяч под левую ногу, подал, а Женя Морозов забил.

Какие итоги первой части сезона для «Локомотива» и меня лично? Я бы лучше подвёл итоги после тура, потому что мы ещё не знаем, как соперники сыграют. Мне и «Локомотиву» нужно ещё добавлять и побеждать в каждом матче», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В составе «Локомотива» отличились защитники Евгений Морозов и Наир Тикнизян на 18-й и 90+2-й минутах соответственно.