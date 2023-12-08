«Аль-Наср» победил «Эр-Рияд», Роналду отметился голом

Завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 4:1.
На 33-й минуте отличился нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В концовке первого тайма полузащитник Отавио увеличил преимущество хозяев с передачи Роналду. На 67-й минуте Андерсон Талиска забил третий мяч «Аль-Насра». Через две минуты нападающий гостей Андре Грэй отыграл один гол. В концовке встречи Талиска оформил дубль — 4:1.
«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Луиша Каштру набрала 37 очков после 16 матчей. «Эр-Рияд» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (44).
- 8 декабря 2023
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