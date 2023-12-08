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«Ювентус» — «Наполи»: хозяева открыли счёт в матче

«Ювентус» — «Наполи»: хозяева открыли счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 15-й тур
08 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Гатти – 51'    

На 51-й минуте Маккенни нашёл Камбьязо на правом фланге, тот навесил прямо на линию вратарской, где был Гатти, который головой в прыжке вколотил мяч в сетку.

После 14 туров Серии А «Ювентус» набрал 33 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Наполи» заработал 24 очка и расположился на пятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» разгромил «Ювентус» со счётом 5:1. Во втором круге неаполитанцы одержали победу со счётом 1:0. В той встрече единственный гол «Наполи» забил Джакомо Распадори.

Турнирная таблица чемпионата Италии
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