«Ювентус» — «Наполи»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты идёт матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте Маккенни нашёл Камбьязо на правом фланге, тот навесил прямо на линию вратарской, где был Гатти, который головой в прыжке вколотил мяч в сетку.

После 14 туров Серии А «Ювентус» набрал 33 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Наполи» заработал 24 очка и расположился на пятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» разгромил «Ювентус» со счётом 5:1. Во втором круге неаполитанцы одержали победу со счётом 1:0. В той встрече единственный гол «Наполи» забил Джакомо Распадори.