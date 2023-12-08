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Роналду забил мяч и оформил голевую передачу в своей 1200-й игре

Роналду забил мяч и оформил голевую передачу в своей 1200-й игре
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 4:1. Для нападающего хозяев Криштиану Роналду этот матч стал 1200-м в его профессиональной карьере.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 16-й тур
08 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 33'     2:0 Отавио – 45+3'     3:0 Талиска – 67'     3:1 Грэй – 69'     4:1 Талиска – 90+4'    

38-летний португалец отметился забитым мячом, а также оформил результативную передачу на Отавио при втором голе. Ещё в составе «Аль-Насра» дубль оформил Андерсон Талиска.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Луиша Каштру набрала 37 очков после 16 матчей. «Эр-Рияд» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Аль-Хиляль» (44).

Турнирная таблица Про-Лиги
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