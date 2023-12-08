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«Локомотив» вручил «Гене Букину» именную футболку

«Локомотив» вручил «Гене Букину» именную футболку
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Сегодня, 8 декабря, московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0 в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Специальным гостем на этом матче был актёр Виктор Логинов, играющий роль Гены Букина. «Локомотив» подарил ему именную футболку с фамилией Букин и 18-м номером.

Гена Букин с футболкой «Локомотива»

Гена Букин с футболкой «Локомотива»

Фото: ФК «Локомотив»

«Открыли трансферное окно раньше времени», — подписано фото, опубликованное в телеграм-канале «Локомотива».

Вероятно, номер 18 выбран в связи с тем, что 18 декабря 2023 года на телеканале ТНТ будет показана первая серия сериала «Букины», который является перезагрузкой сериала «Счастливы вместе».

В рамках сегодняшнего матчдея Виктор Логинов раздал автографы всем желающим и нанёс символический удар перед стартом игры.

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