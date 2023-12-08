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«Мы не сохраняли счёт, а пытались выиграть». Тренер «Локо» Лёвин — о матче с «Уралом»

«Мы не сохраняли счёт, а пытались выиграть». Тренер «Локо» Лёвин — о матче с «Уралом»
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Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Морозов – 18'     2:0 Тикнизян – 90+5'    

«Думаю, что во втором тайме счёт подсказывал, что нужно играть вот так, более дисциплинированно и организованно. Мы не сохраняли счёт, а пытались выиграть. Качественная игра в обороне — это тоже залог успеха. Мы находили свои моменты для быстрых атак. «Урал» — молодцы. Это очень хорошая, дисциплинированная команда, имеет хороших исполнителей. Мы смогли качественно отыграть, найти свой момент, чтобы забить гол.

Был ли запланирован выход Пиняева? Безусловно, Сергей — это наш козырь. Его скорость и мастерство не вызывает каких-либо сомнений. Естественно, с его выходом мы хотели ускорить наши действия в атаке. Думаю, что у него это хорошо получилось», — приводит слова Лёвина официальный сайт «Локомотива».

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