«Мы ещё не закончили!» Криштиану Роналду — о своей 1200-й игре

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 16-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» (2:0). Эта игра стала для него 1200-й в профессиональной карьере.

«Ещё три очка! Благодарен всем моим товарищам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Отличный путь, но мы ещё не закончили!» — написал Роналду в социальной сети.

38-летний португалец отметился забитым мячом, а также оформил результативную передачу на Отавио при втором голе. Ещё в составе «Аль-Насра» дубль оформил Андерсон Талиска.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда Луиша Каштру набрала 37 очков после 16 матчей. Лидирует «Аль-Хиляль» (44).