Медведев: Рибалта не звонил мне по поводу «Спартака»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что не общался с испанским футбольным менеджером Хавьером Рибалтой по поводу его возможной работы в московском «Спартаке».
«Хавьер Рибалта не звонил мне по поводу «Спартака», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Напомним, Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год. Сейчас испанский специалист является основным кандидатом на эту должность в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что в число претендентов на пост спортивного директора красно-белых попал ведущий скаут лиссабонской «Бенфики» Томаш Амарал.
В данный момент «Спартак» находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 27 очков после 17 проведённых матчей.