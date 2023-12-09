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«Мне очень жаль его». Де Дзерби рассказал, сколько времени Фати будет залечивать травму

«Мне очень жаль его». Де Дзерби рассказал, сколько времени Фати будет залечивать травму
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби сообщил о сроках восстановления крайнего нападающего «чаек» Ансу Фати, получившего травму в минувшем матче АПЛ с «Ноттингем Форрест» (2:3).

«Новость об Ансу Фати заключается в том, что ему потребуется три месяца для того, чтобы восстановиться от травмы. Это плохая новость для нас, потому что он играл всё лучше и уже начал понимать мою игровую идею. Мне жаль его, а также жаль команду», — приводит слова Де Дзерби Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский футболист получил повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Напомним, на текущий момент 21-летний игрок столкнулся с 11 травмами в своей карьере. Самым тяжёлым повреждением стал разрыв мениска, из-за которого Фати пришлось пропустить 305 дней.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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