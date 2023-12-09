«Не хочу идти на поводу других». Алонсо ответил на вопрос о том, возглавит ли он «Реал»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о том, что он может возглавить мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона.

«Всё упирается в то, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к принятию решений другие люди, или ты желаешь принимать собственные. До сих пор я был прямолинеен. Я приму своё решение, когда почувствую, что для этого настал подходящий момент. Уверен, что так всё и произойдёт», — приводит слова Алонсо The Guardian.

Напомним, уже несколько месяцев в СМИ фигурирует информация о том, что в скором времени испанский специалист может заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского клуба.

Алонсо выступал за «Реал» в период своей карьеры футболиста. Испанец провёл в клубе пять лет (с 2009 по 2014 год), в течение которых он сыграл 236 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.