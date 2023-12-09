Педро попрощался с «Коринтиансом» перед приходом в «Зенит»

17-летний нападающий Педро Энрике, который присоединится к «Зениту» зимой, попрощался со своим прежним клубом — «Коринтиансом». Совершеннолетия форвард достигнет 5 февраля.

«Пришло время двигаться вперёд, идти новыми путями и решать новые задачи. С девяти лет носить эту футболку для меня было больше, чем честью, это было путешествие, полное знаний, достижений и прежде всего любви.

Моя вечная благодарность моим товарищам по команде, тренерам, менеджерам и каждому члену семьи «Коринтианса».

Сегодня я прощаюсь не с грустью, а с сердцем, полным благодарности. Я выполнил свою миссию, сделал всё, что мог, и теперь забираю с собой каждое мгновение, прожитое на этой священной земле.

Моя вечная благодарность за всё, что я испытал здесь. Это прощание – не прощание, это до скорой встречи, потому что любовь к футболу вечна, и моё сердце всегда будет нести цвета этого клуба, который сформировал моё существо.

С благодарностью и до встречи, Педро», — приводит текст прощального обращения Педро телеграм-канал «Футбол с Доном Алейшо».

В этом году форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.