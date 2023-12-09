Аллегри отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после победы над «Наполи» в матче Серии А.

«Победа в этом матче была очень важна, потому что она позволила оторваться от «Наполи» на 12 очков. Нам нужно продолжать поступательно работать, потому что мы всё ещё допускаем слишком много технических ошибок.

В первом тайме ребята сыграли хорошо, а в трудные моменты команда превращается в гранитную глыбу», – приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэле Орсато. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.