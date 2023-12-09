Globo Esporte: «Зенит» предложил «Сан-Паулу» € 18 млн за защитника Бералдо

«Зенит» сделал предложение бразильскому «Сан-Паулу» по переходу защитника Лукаса Бералдо.

Как сообщает Globo Esporte, российский клуб предложил за 20-летнего центрального защитника € 18 млн. Отмечается, что «Сан-Паулу» пока не ответил и будет ждать других предложений, которые ожидаются в ближайшие дни. Бразильский клуб надеется осуществить одну из самых крупных продаж в своей истории. Ещё одним претендентом на Бералдо называется английский «Лестер», который готовится предложить € 20 млн.

В текущем сезоне Бералдо сыграл в 48 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 17 встречах.