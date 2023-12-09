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Главный тренер «Наполи» Маццарри высказался о поражении команды в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Маццарри высказался о поражении команды в матче с «Ювентусом»
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение в матче с туринским «Ювентусом».

«Ребята провели отличную игру. Думаю, сегодня наша команда доминировала – мы вынудили «Ювентус» защищаться у своих ворот на протяжении почти всего второго тайма. Мы перепробовали всё, но такое случается. Уверен, если мы и дальше будем играть так, как сегодня, то обязательно добьёмся хороших результатов и поднимемся в таблице», – приводит слова Маццари DAZN.

Напомним, завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэле Орсато. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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