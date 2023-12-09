Деян Ловрен высказался о проблемах «Лиона»

Защитник «Лиона» Деян Ловрен высказался о проблемах французской команды.

«Игроки, не желающие выступать здесь, могут уходить – дверь для них открыта. Также дверь открыта и для новичков, способных усилить состав. Надеюсь, мы найдём футболистов, которые помогут нам. Можно сказать много всего, но самое главное – мы должны верить до конца. Мы не можем позволить себе сдаться», – приводит слова Ловрена Get French Football News.

Напомним, 6 декабря завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0. После 14 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Лион» заработал лишь семь очков и расположился на последней, 18-й строчке.