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«Локомотив» опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Уралом»

«Локомотив» опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Уралом»
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографию из раздевалки московской команды после победы над «Уралом» в матче РПЛ.

«Красиво закрываем уходящий год», — подписана фотография.

Напомним, 8 декабря завершилась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Московская команда одержала победу со счётом 2:0, голами отметились Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 18 матчах. «Урал» остался на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.

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