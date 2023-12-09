«Локомотив» опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Уралом»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фотографию из раздевалки московской команды после победы над «Уралом» в матче РПЛ.

«Красиво закрываем уходящий год», — подписана фотография.

Напомним, 8 декабря завершилась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Московская команда одержала победу со счётом 2:0, голами отметились Евгений Морозов и Наир Тикнизян.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 18 матчах. «Урал» остался на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.