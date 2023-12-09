ФИФА получила три заявки на проведение женского ЧМ-2027

В пятницу, 8 декабря, США и Мексика подали в ФИФА заявку на совместное проведение женского чемпионата мира 2027 года, сообщает Reuters. В случае её победы, страны примут турнир на следующий год после проведения у себя мужского ЧМ.

Пятница была последним день, когда страны могли изъявить желание принять женский турнир. Ранее совместную заявку на организацию подали Бельгия, Германия и Нидерланды. Они также сделали это в последний день.

В прошлом месяце заявку в ФИФА также отправила Бразилия.

Среди претендентов на организацию женского ЧМ-2027 также была ЮАР. Африканская страна также ранее подала заявку в ФИФА, но затем отозвала её. ЮАР хочет побороться за организацию турнира в 2021 году.

ФИФА организует инспекционные визиты в страны, подавшие заявки, в феврале. Решение по стране-организатору должно быть принято на конгрессе организации в мае.

В этом году турнир совместно принимали Австралия и Новая Зеландия.