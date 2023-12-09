Американская инвестиционная компания приобрела часть акций «ПСЖ»

Катарская компания Qatar Sports Investment (QSI) продала миноритарный пакет акций «ПСЖ» американской инвестиционной компании Arctos Partners, сообщает The Athletic.

По словам источников, близких к сделке, Arctos купила 12,5% акций действующего чемпиона Франции, которые оцениваются примерно в 4,25 миллиарда евро.

QSI и дальше будет иметь полный контроль над всеми решениями в клубе.

Инвестиции Arctos Partners будут направлены на «поддержку операционной деятельность клуба и инициативы в сфере недвижимости», которые, в том числе, будут касаться стадиона и тренировочной базы. Arctos также сосредоточится на развитии женской команды «ПСЖ» и предоставлении стратегических услуг, чтобы помочь клубу выйти на новые рынки.

Компания уже владеет миноритарными пакетами акций в более чем 30 спортивных командах в MLB, NBA, NHL, «Формуле-1» и футболе, включая «Лос-Анджелес Доджерс», «Голден Стэйт», «Астон Мартин» и «Аталанту».