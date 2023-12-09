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«Реал» установил рекорд Европы, восемь очков россиян в матче НХЛ. Главное к утру

«Реал» установил рекорд Европы, восемь очков россиян в матче НХЛ. Главное к утру
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Мадридский «Реал» стал рекордсменом Европы, пропустив меньше всего голов среди клубов в последнее четырёхлетие, «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у российских хоккеистов, «Зенит» предложил € 18 млн за защитника «Сан-Паулу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» установил рекорд Европы последнего четырёхлетия;
  2. «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у россиян;
  3. Globo Esporte: «Зенит» предложил «Сан-Паулу» € 18 млн за защитника Бералдо;
  4. «Ювентус» обыграл «Наполи» и занял первое место в Серии А;
  5. «Локомотив» обыграл «Урал» в РПЛ благодаря голам Морозова и Тикнизяна;
  6. Роналду забил мяч и оформил голевую передачу в своей 1200-й игре;
  7. Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже;
  8. 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Питтсбург». У Малкина — ассист;
  9. В МОК рассказали, в какой форме допущенные российские атлеты будут выступать на ОИ-2024;
  10. ЭСК: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче «Ахмат» — «Спартак»;
  11. ЭСК признала ошибочным решение Кукуяна об удалении Карраскаля в игре с «Зенитом»;
  12. «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо, требуя увеличить сумму трансфера.
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