«Реал» установил рекорд Европы, восемь очков россиян в матче НХЛ. Главное к утру

Мадридский «Реал» стал рекордсменом Европы, пропустив меньше всего голов среди клубов в последнее четырёхлетие, «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у российских хоккеистов, «Зенит» предложил € 18 млн за защитника «Сан-Паулу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».