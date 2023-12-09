«Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо, требуя увеличить сумму трансфера

Бразильский «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по переходу защитника Лукаса Бералдо., сообщает UOL.

По сведениям источника, латиноамериканцы требуют за своего футболиста не менее € 20 млн, в то время как российский клуб предложил € 18 млн. Как сообщалось ранее, за ситуацией следит английский «Лестер Сити», который готов выплатить требуемую бразильцами сумму и перехватить Бералдо.

В текущем сезоне Бералдо сыграл в 48 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 17 встречах.

20-летнего Лукаса Бералдо портал Transfermarkt оценивает в € 6 млн.

Также сообщается, что «Сан-Паулу» торопится осуществить трансферы на выход до конца календарного года, чтобы закрыть отчётные ведомости.