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«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата России «Крылья Советов» дома разгромили «Спартак» со счётом 4:0. В составе самарцев отличились Юрий Горшков (дважды), Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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