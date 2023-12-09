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«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 9 декабря, в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встретится с клубом «Пари Нижний Новгород». Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного судьи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Время начала матча — 19:45 мск.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 19:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0 благодаря дублю колумбийского форварда Матео Кассьерры. При этом с 48-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве из-за удаления защитника Виктора Александрова.

В данный момент «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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