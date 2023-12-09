Осинькин – об июньской победе над «Спартаком»: этот финал мы запомним на всю жизнь

Главный тренер «Крыльев Соевтов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от документального фильма «Крылья Советов». Через тернии к звёздам»

«Команда весело, задорно провела сезон, где были и слёзы радости, и слёзы горя. Но, как в хорошем фильме, всё должно закончиться хорошо. И сейчас так эмоционально был показан финал, который мы запомним на всю жизнь. От лица команды благодарим создателей фильма. Это фильм про футбол. В нём показано всё, за что мы любим футбол. Насколько всё в том сезоне было по-разному, но эмоция всегда была максимальная.

Мы радовались, огорчались, переживали. Очень важно, что даже в самые тяжёлые моменты ни один болельщик про нас не сказал плохое слово. Мы всегда чувствовали огромную поддержку, это дорогого стоит, мы идём к таким победам все вместе.

Хочу поблагодарить создателей фильма: было непросто пускать в раздевалку, в автобус. Есть внутренние вещи, в которые мы пытаемся не пускать, но они предельно корректно показаны. Но всё, что мы пережили, передано эмоционально», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Фильм посвящён второй части сезона-2022/2023, по итогам которого «Крылья Советов» избежали вылета из чемпионата России и попадания в стыковые матчи за право остаться в РПЛ, обыграв московский «Спартак» (1:0) в заключительном туре.