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Тренер «Астон Виллы» Эмери: я помог Саке развиться как футболисту

Тренер «Астон Виллы» Эмери: я помог Саке развиться как футболисту
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Бывший тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ныне возглавляющий «Астон Виллу», поделился мнением о крайнем нападающем «канониров» Букайо Саке в преддверии очного матча команд в АПЛ, который состоится сегодня, 9 декабря.

«В академии «Арсенала» всегда были хорошие игроки, и Сака является отличным примером одного из таких игроков. Он стремительно развивался, потому что у него были очень хорошие тренеры в академии, а также я помогал ему. Сейчас он продолжает активно прогрессировать под руководством Микеля Артеты. Он очень хороший футболист и скромный человек, поэтому я очень рад за него», — приводит слова Эмери Evening Standard.

Напомним, Сака дебютировал в «Арсенале» именно под руководством Эмери в 2018 году. На тот момент англичанину было 17 лет. За этот период Сака принял участие в 200 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 46 голами и 52 результативными передачами.

Матч «Астон Вилла» — «Арсенал» начнётся в 20:30 мск.

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