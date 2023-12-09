«Хороший показатель». Денис Адамов — об игровом времени в «Зените»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов оценил первую часть сезона-2023/2024. Сегодня, 9 декабря, в матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» встретится с «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 19:45 мск.

«Как оцениваю первую часть сезона для команды и для себя лично? Для себя оценю положительно, потому что удалось провести пять официальных матчей и три товарищеских. Это хороший показатель, ведь конкуренция высокая. Что касается команды — думаю, эти полгода были очень тяжёлыми, много очков потеряли. Рассчитываю на то, что зимой хорошо отдохнем, на сборах отлично поработаем и вторую часть чемпионата проведём на высокой ноте. Матч с «Нижним Новгородом» тоже очень важен для нас. Хочется добиться хорошего результата, чтобы уйти в отпуск в позитивном настроении.

Отпускные планы? Бо́льшую часть отпуска проведём с семьей в Сочи. Недавно у нас родился ребёнок, и это будет первый Новый год, который мы встретим не вдвоём, а втроём. Глобальных планов нет, но то, что буду с семьёй, это точно. В Новый год это самое главное», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».