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«На термометре -14». «Крылья Советов» показали поле «Спартака» за 3,5 часа до игры

Сегодня, 9 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Пресс-служба команды гостей показала состояние поля за 3,5 часа до стартового свистка главного судьи. Игра начнётся в 14:00 мск.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

«На термометре -14. До матча ещё 3,5 часа, ожидается небольшое потепление. Приготовления к матчу идут полным ходом. Мы также готовимся и ждём любимую команду на заключительном матче года», — подписано видео.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке с 29 очками после аналогичного количества встреч.

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