«Я уверен, что мы вылезем». Бурмистров — о положении «Сочи»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров высказался о положении команды в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» занимает последнее, 16-е место. Команда набрала 10 очков за 17 матчей.

«После смены тренера немного другие требования, чуть‑чуть. Первое время привыкали, но потом вкатились. Всё было нормально. В футболе в принципе всё похоже. Меняются только нюансы. Надо продолжать работать, чтобы все были заряжены на результат и полностью выкладывались. Я уверен, что мы вылезем. Думаю, все это понимают.

Конечно, плохие результаты давят. Плюс конкуренты очки набирают. Но у нас есть опыт, многие были в подобной ситуации. Уверен, это нам поможет. Работаем до конца. Хочется работать и вылезти из этой ситуации. Чтобы нормальное настроение было», — приводит слова Бурмистрова «Матч ТВ».