Унаи Эмери высказался о попадании «Астон Виллы» в первую четвёрку АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал попадание команды в первую четвёрку в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда занимает третье место, набрав 32 очка за 15 матчей.

«Мы можем подождать до 30-го или 32-го тура, если на тот момент мы будем в первой четвёрке, тогда, возможно, мы сможем считать себя претендентами на попадание туда.

Сейчас мы должны быть счастливы и сосредоточены. Матч в среду завершён, и мы наслаждались этим моментом с нашими болельщиками на «Вилла Парк» («Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»), но теперь мы должны на 100 процентов сосредоточиться на следующем матче.

Повторюсь, это большой вызов и отличный момент, но мы очень сосредоточены на нашей профессиональной работе на завтрашний день», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».