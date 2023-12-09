Эмери: впереди игра против, возможно, лучшей команды Премьер-лиги в этом сезоне

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче чемпионата Англии с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 20:30 мск.

«Мы добавляем опыт некоторых игроков и опыт в Европе, играя много матчей. В субботу мы проведём четвёртый матч за десять дней.

Я планирую очень глубоко проанализировать, как мы можем подготовиться к предстоящему матчу, надеюсь, что мы будем лучше выступать индивидуально и коллективно. То, как мы завершили матч в среду («Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»), очень важно, потому что они приложили потрясающие усилия, но это было нелегко. Если хотим играть на таком уровне, играть против лучших команд мира в Премьер-лиге, задача очень сложная.

Наша цель — разделить захватывающий момент с нашими болельщиками, с соперниками, с которыми мы хотим встретиться. Ещё один шаг вперёд, игра против, возможно, лучшей команды Премьер-лиги в этом сезоне», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».