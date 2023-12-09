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Эмери: впереди игра против, возможно, лучшей команды Премьер-лиги в этом сезоне

Эмери: впереди игра против, возможно, лучшей команды Премьер-лиги в этом сезоне
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче чемпионата Англии с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 20:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы добавляем опыт некоторых игроков и опыт в Европе, играя много матчей. В субботу мы проведём четвёртый матч за десять дней.

Я планирую очень глубоко проанализировать, как мы можем подготовиться к предстоящему матчу, надеюсь, что мы будем лучше выступать индивидуально и коллективно. То, как мы завершили матч в среду («Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»), очень важно, потому что они приложили потрясающие усилия, но это было нелегко. Если хотим играть на таком уровне, играть против лучших команд мира в Премьер-лиге, задача очень сложная.

Наша цель — разделить захватывающий момент с нашими болельщиками, с соперниками, с которыми мы хотим встретиться. Ещё один шаг вперёд, игра против, возможно, лучшей команды Премьер-лиги в этом сезоне», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Турнирная таблица АПЛ
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