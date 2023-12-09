Сергей Шавло: «Спартаку» будет тяжело в матче с «Крыльями Советов»
Поделиться
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, и начнётся в 14:00 мск.
«Спартаку» будет тяжело с «Крыльями». Это играющая команда. Будет интересный матч. Команды играют в атаку. Главное, чтобы погода не препятствовала футболу, хотя будет трудно, потому что холод. «Крылья» много забивают. «Спартаку» надо будет учитывать это и не дать им разбежаться. Если они начнут играть в контратаку, будет сложно», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Купить билет на матч «Спартак» — «Крылья Советов» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 9 декабря 2023
-
11:35
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:48
-
10:44
-
10:36
-
10:35
-
10:30
-
10:22
-
10:22
-
10:08
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:45
-
09:45
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:20
-
09:18
-
09:10
-
08:40
-
08:35
-
08:14
-
08:10
-
07:22
-
07:11
Партнерский контент