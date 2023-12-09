Сергей Шавло: «Спартаку» будет тяжело в матче с «Крыльями Советов»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, и начнётся в 14:00 мск.

«Спартаку» будет тяжело с «Крыльями». Это играющая команда. Будет интересный матч. Команды играют в атаку. Главное, чтобы погода не препятствовала футболу, хотя будет трудно, потому что холод. «Крылья» много забивают. «Спартаку» надо будет учитывать это и не дать им разбежаться. Если они начнут играть в контратаку, будет сложно», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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