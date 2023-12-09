Гладилин уверен в победе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» ждёт очень непростая игра с «Крыльями Советов». Чтобы вернуть моральный дух, «Спартаку» необходимо побеждать. Сама дисквалификация Абаскаля никак не скажется на игре, тренер в данном случае никакой роли не играет. По поводу возможной отставки Абаскаля — сложный вопрос на самом деле. Решение принимает руководство клуба. Нужно будет всё взвесить и рассмотреть все перспективы. Уверен в том, что «Спартак» завтра победит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.