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Гладилин уверен в победе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Гладилин уверен в победе «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» ждёт очень непростая игра с «Крыльями Советов». Чтобы вернуть моральный дух, «Спартаку» необходимо побеждать. Сама дисквалификация Абаскаля никак не скажется на игре, тренер в данном случае никакой роли не играет. По поводу возможной отставки Абаскаля — сложный вопрос на самом деле. Решение принимает руководство клуба. Нужно будет всё взвесить и рассмотреть все перспективы. Уверен в том, что «Спартак» завтра победит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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