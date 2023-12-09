В «Крыльях Советов» показали состояние стадиона «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ

Сегодня, 9 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. За менее трёх часов до начала встречи пресс-служба команды гостей опубликовала фотографии футбольного поля.

Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Зима… Настраиваемся на хорошую игру при любых условиях», — подписаны фотографии, опубликованные в телеграм-канале «Крыльев Советов».

В данный момент «Спартак» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 матчах. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке с 29 очками после аналогичного количества встреч.

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