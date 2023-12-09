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Марцел Личка рассказал, как играл с Константином Тюкавиным в приставку

Марцел Личка рассказал, как играл с Константином Тюкавиным в приставку
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как играл в приставку с нападающим Константином Тюкавиным.

«Тюкавин сказал, что мы играем с ним в приставку? Один раз играли с ним в НХЛ. Честно скажу, что я думал, что я лучший. Потому что он не видит шайбу (смеётся)! Я играл со своим сыном против Тюки и брата Марио. Они выиграли», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 31 очко за 17 матчей. Лидирует «Краснодар», который заработал 35 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Факелом» завтра, 10 декабря. Начало игры — в 14:00 мск.

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