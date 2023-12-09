«Я знаю, что нужно делать». Постекоглу — об игровом спаде «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о том, что он знает, как улучшить результаты своей команды в английской Премьер-лиги, а также о том, как футболисты должны отнестись к игровому спаду лондонского клуба.

«Я уже много раз был в подобной ситуации, поэтому у меня есть преимущество в виде опыта, и я однозначно знаю, что нам нужно делать.

Но для многих из моих парней это происходит впервые. Я всегда помню об этом. В первом сезоне в клубе не может не быть проблем. Игроки должны посмотреть на эту ситуацию с другой стороны: «Хорошо, мы это пережили. Это не убило нас, мы всё ещё идём вперёд, мы по-прежнему живы», — приводит слова Постекоглу Evening Standard.

Напомним, в последних пяти матчах чемпионата Англии подопечные Постекоглу четыре раза проиграли и один раз сыграли вничью, при этом они установили антирекорд АПЛ, поскольку стали первой командой, которая не смогла выиграть пять игр подряд, несмотря на то что вела со счётом 1:0 в каждой встрече. Также «Тоттенхэм» — это первая команда в истории АПЛ, которая проиграла три домашних матча подряд, ведя по ходу встречи со счётом 1:0.