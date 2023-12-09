«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме

Московский «Спартак» в социальных сетях показал новогоднюю форму, в которой проведёт матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: ФК «Спартак»

«Сегодня сыграем в новогодней форме. Шапочки на фамилиях, снег и новогодний паттерн на номерах – красиво!» — написано в сообщении московского клуба.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).