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«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме

«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме
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Московский «Спартак» в социальных сетях показал новогоднюю форму, в которой проведёт матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Спартак»

«Сегодня сыграем в новогодней форме. Шапочки на фамилиях, снег и новогодний паттерн на номерах – красиво!» — написано в сообщении московского клуба.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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